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В Черкасской области предотвратили диверсию на военном объекте

Новости » Происшествия    08.08.2019 - 17:42
В Черкасской области предотвратили диверсию на военном объекте
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Диверсия готовилась на одном из стратегических объектов

В Черкасской области задержали подозреваемого в подготовке диверсии на одном из военных объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности.

Сообщается, что контрразведчики СБУ задержали в Черкасской области гражданина России на подготовке к диверсии на стратегическом военном объекте. По данным следствия, он изготавливал самодельные взрывные устройства, а также проводил разведку на прилегающих к военному аэродрому ВСУ территориях.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяли три самодельных взрывных устройства, почти 2 кг химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, спецлитературу и схемы создания взрывчатки. Также обнаружили материалы, которые свидетельствуют о сборе информации об объекте диверсии.

Задержанному сообщили о подозрении в диверсии и незаконном обращении с оружием.

 

Фото: задержание диверсанта в Черкасской области (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила очередные попытки вербовки украинцев спецслужбами Российской Федерации. В частности, украинской стороне сдался бывший работник "Крымского Титана", которого на оккупированном полуострове заставили сотрудничать с российскими спецслужбами.

 

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