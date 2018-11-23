СБУ разоблачила попытки вербовки украинцев спецслужбами РФ

Фото: задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины разоблачила очередные попытки вербовки граждан Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила очередные попытки вербовки спецслужбами России граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что в октябре 2018 года во время пребывания на территории РФ двое жителей Харькова были задержаны сотрудниками дорожно-патрульной службы и переданы представителям ФСБ.

Спецслужбы РФ пытались получить от украинцев подтверждение их "связей со Службой безопасности Украины". Не получив необходимых "признаний", представители ФСБ под давлением заставили украинцев согласиться на конфиденциальное сотрудничество, сообщили в СБУ. Сообщается, что дальнейшие инструкции от российских кураторов жители Харькова должны были получать по телефону.

Однако по возвращению в Украину мужчины сразу обратились в полицию и дали показания об обстоятельствах их вербовки спецслужбами РФ.

Кроме того, в Луганской области сотрудники СБУ, которые вовлечены в операцию Объединенных сил, предупредили вовлечение украинца в преступную деятельность в пользу террористической организации "ЛНР".

Установлено, что в октябре 2018 года он был завербован так называемым "МГБ ДНР". Сообщается, что прибегнув к методам психологического давления боевики заставили его согласиться на сотрудничество. В частности, по прибытию на подконтрольную украинской власти территорию мужчина сначала должен был собрать и передать террористам информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ и деятельность правоохранительных структур. Следующей задачей должно стать совершение в Лисичанске диверсии. Он был задержан украинскими правоохранителями, сейчас дает показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных задач.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил участницу незаконных вооруженных формирований к десяти годам лишения свободы за вербовку в состав террористической группировки "Восток".