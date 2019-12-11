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СБУ викрила поліцейських на "кришуванні" місць розпусти в Києві

Новини » Надзвичайні події     11.12.2019 - 14:55
СБУ викрила поліцейських на "кришуванні" місць розпусти в Києві
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Від власників притонів вони отримували 2 тисячі доларів щомісяця

Керівників кількох підрозділів поліції Києва співробітники Служби безпеки України викрили на "кришуванні" місць розпусти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, заступник начальника Управління боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми та начальник відділу боротьби зі злочинами проти громадської моралі налагодили схему отримання хабарів від власників місць розпусти.

"За свої послуги підполковник та капітан поліції щомісяця отримували від сутенерів за 2 тисячі доларів. Правоохоронці задокументували декілька фактів отримання зловмисниками хабарів", йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Поліцейським оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання грошей, призначених для реконструкції дитсадків. Всього злочинним способом вивели 1,3 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що СБУ блокувала нелегальний продаж військових спецбоєприпасів до вогнепальної стрілецької зброї.

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