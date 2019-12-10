ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одесской области блокировали продажу военных спецбоеприпасов

Новости » Общество     10.12.2019 - 20:06
В Одесской области блокировали продажу военных спецбоеприпасов
Фото: (пресс-служба СБУ)

СБУ блокировала нелегальную продажу военных спецбоеприпасов к огнестрельному стрелковому оружию

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесской области блокировала нелегальную продажу военных спецбоеприпасов к огнестрельному стрелковому оружию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что двое жителей региона хранили спецбоеприпасы к автоматам и пулеметам Калашникова и снайперским винтовкам СВД для продажи. Своих клиентов они подыскивали через личные связи среди представителей криминальных кругов.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправной реализации фигурантами дела 400 патронов калибра 7,62 мм. Злоумышленников задержали.

Напомним, Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу сотрудников Службы безопасности Украины, которые вымогали от украинца 110 тыс. долларов.

Вымогательством занимался начальник одного из отделов СБУ, а также его подчиненный. Они угрожали украинцу и его семье лишением гражданство, депортацией и возбуждением уголовного дела, которое оказалось сфабрикованным. За совершение указанных действий правоохранители требовали от него выплату в размере 110 тыс. долларов.

В Одессе обрушили часть здания сгоревшего колежа Полиция сообщила о третьей версии пожара в одесском колледже
Новости Украины Служба безопасности УкраиныОдесса
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь