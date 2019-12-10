В Одесской области блокировали продажу военных спецбоеприпасов

Фото: (пресс-служба СБУ)

СБУ блокировала нелегальную продажу военных спецбоеприпасов к огнестрельному стрелковому оружию

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесской области блокировала нелегальную продажу военных спецбоеприпасов к огнестрельному стрелковому оружию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что двое жителей региона хранили спецбоеприпасы к автоматам и пулеметам Калашникова и снайперским винтовкам СВД для продажи. Своих клиентов они подыскивали через личные связи среди представителей криминальных кругов.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправной реализации фигурантами дела 400 патронов калибра 7,62 мм. Злоумышленников задержали.

Напомним, Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу сотрудников Службы безопасности Украины, которые вымогали от украинца 110 тыс. долларов.

Вымогательством занимался начальник одного из отделов СБУ, а также его подчиненный. Они угрожали украинцу и его семье лишением гражданство, депортацией и возбуждением уголовного дела, которое оказалось сфабрикованным. За совершение указанных действий правоохранители требовали от него выплату в размере 110 тыс. долларов.