СБУ викрила черговий фіктивний ремонт в УЗ: прикривали купівлю дешевого обладнання
СБУ викрила схему фіктивного ремонту дизельних генераторів на "Укрзалізниці". Вона призвела до розкрадання грошей підприємства.
Про це повідомляє пресс-служба Служби безпеки України.
За даними слідства, зловмисники працювали за підтримки керівників підрозділів підприємства. Всупереч умовам угоди, вони закуповували дешеве обладнання невідомого виробництва замість заявленого ремонту вже існуючих на балансі УЗ дизельних генераторів.
Для приховування оборудки залізничники підробляли різну документацію. Виявлено, що схема завдала збитків "Укрзалізниці" на майже 2 мільйони гривень.
Підозра вже отримав головний інженер одного з підрозділів регіональної філії Південно-західної залізниці за ч.1 статті 366 (Службова підробка) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в лютому в Миколаєві викрили схему привласнення бюджетних грошей. Відбувався фіктивний ремонт двигунів для поїздів "Укрзалізниці".
У листопаді РБК-Україна писало, що працівники апарату директора економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" провели службові перевірки в регіональному філіалі "Південно-Західна залізниця", філії "Енергозбут" та в департаменті електрифікації та електропостачання УЗ. Вони виявили правопорушення, які завдали збитків на понад 8,5 млн гривень.