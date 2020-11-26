Чиновники "Укрзализныци" нанесли компании ущерб на 8,5 млн гривен

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

Работники аппарата директора экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" провели служебные проверки в региональном филиале "Юго-Западная железная дорога", филиале "Энергосбыт" и в департаменте электрификации и электроснабжения УЗ. Они выявили правонарушения, которые нанесли компании ущерб на более 8,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, члены комиссии установили факты незаконного подключения посторонних потребителей к электросетям филиала "Энергосбыт". Материалы служебной проверки "Укрзализныця" передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений было предложено привлечь к дисциплинарной ответственности 18 сотрудников и еще двух - к административной. Также было возбуждено ходатайство о соответствии занимаемым должностям в адрес трех сотрудников.

Напомним, правоохранители блокировали нелегальный механизм поставки на "Львовскую железную дорогу" некачественных российских запчастей.

Кроме того, на "Укрзализныци" разоблачили схему фиктивного ремонта дизель-поездов.