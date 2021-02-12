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В Николаеве разоблачили схему фиктивного ремонта двигателей для поездов "Укрзализныци"

Новина українською → Николаев, Пятница 12 февраля 2021 16:54
В Николаеве разоблачили схему фиктивного ремонта двигателей для поездов "Укрзализныци" Фото: "отремонтированный" двигатель (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Николаеве разоблачили схему присвоения бюджетных денег. Происходил фиктивный ремонт двигателей для поездов "Укрзализныци".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, согласно договору, подрядчик должен был полностью отремонтировать узлы и агрегаты. Но по факту, в сговоре с должностными лицами государственного предприятия, был выполнен только косметический ремонт двигателей для регионального филиала "Одесской железной дороги".

Экспертиза подтвердила, что после ремонта в двигателях остались старые блоки, которые должны были заменить на новые согласно договору. Задокументированы и другие факты невыполнения работ. Это могло привести к выводу из строя поездов и потенциальным чрезвычайным ситуациям на железной дороге.

Ориентировочно, в ходе схемы было присвоено 2,5 миллиона гривен бюджетных средств.

Сейчас наложен арест на фиктивно отремонтированные узлы и агрегаты, которые уже установили на дизель-поезда депо "Николаев".

Утром 12 февраля сообщалось, что из-за сложных погодных с опозданием шли два поезда. Речь идет о поездах №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут.

В ноябре РБК-Украина писало, что работники аппарата директора экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" провели служебные проверки в региональном филиале "Юго-Западная железная дорога", филиале "Энергосбыт" и в департаменте электрификации и электроснабжения УЗ. Они выявили правонарушения, которые нанесли компании ущерб на более 8,5 млн гривен.

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