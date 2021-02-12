В Николаеве разоблачили схему фиктивного ремонта двигателей для поездов "Укрзализныци"

По данным следствия, согласно договору, подрядчик должен был полностью отремонтировать узлы и агрегаты. Но по факту, в сговоре с должностными лицами государственного предприятия, был выполнен только косметический ремонт двигателей для регионального филиала "Одесской железной дороги".

Экспертиза подтвердила, что после ремонта в двигателях остались старые блоки, которые должны были заменить на новые согласно договору. Задокументированы и другие факты невыполнения работ. Это могло привести к выводу из строя поездов и потенциальным чрезвычайным ситуациям на железной дороге.

Ориентировочно, в ходе схемы было присвоено 2,5 миллиона гривен бюджетных средств.

Сейчас наложен арест на фиктивно отремонтированные узлы и агрегаты, которые уже установили на дизель-поезда депо "Николаев".