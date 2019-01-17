СБУ разоблачила мошенника, который выдавал себя за сотрудника спецслужбы

Фото: поддельное удостоверение (ssu.gov.ua)

Мужчина, представляясь СБУшником, требовал взятки

Сотрудники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Ивано-Франковской области мошенника, который выдавал себя за представителя подразделения Центрального аппарата СБУ по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, житель Тисменицкого района, представляясь сотрудником СБУ, за денежное вознаграждение обещал содействие в решении разрешительных вопросов в сфере пассажирских перевозок.

17 января в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, сотрудники внутренней безопасности СБУ совместно с работниками Нацполиции в Ивано-Франковской области провели обыски по месту проживания злоумышленника.

Во время обысков правоохранители обнаружили поддельное служебное удостоверение сотрудника СБУ, пистолет Макарова, переделанный для отстрела резиновых пуль и патроны к нему.

Фото: изъятые доказательства (ssu.gov.ua)

Напомним, 17 января СБУ разоблачила на систематическом вымогательстве взяток старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из горотделов полиции в Черниговской области.

РБК-Украина писало, что СБУ разоблачили на взятке руководителя одного из структурных подразделений районного отдела Нацполиции в Ровенской области.