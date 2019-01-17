В Черниговской области задержали на взятке майора полиции

Фото: место задержания (ssu.gov.ua)

Майор полиции наладил схему получения неправомерной выгоды от граждан за закрытие уголовных производств

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на систематическом вымогательстве взяток старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из горотделов полиции в Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Майор полиции наладил схему получения неправомерной выгоды от граждан за закрытие уголовных производств.

"Правоохранители задержали злоумышленника в одном из райцентров области после получения взятки в размере 3 тыс. долларов (85. тыс. гривен) от местного жителя за закрытие уголовного дела по факту кражи", - говорится в сообщении.

В рамках начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Напомним, 15 декабря во Львове полиция разоблачила на взятке начальника отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины. Также правоохранители задержали бухгалтера одного из бюджетных учреждений, которая предоставила аудитору неправомерную выгоду за решение вопросов.

До этого во Львовской области задержали директора предприятия, который пытался дать правоохранителям взятку в размере 2 тысячи долларов, чтобы избежать ответственности за хищение бюджетных средств.