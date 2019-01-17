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СБУ викрила шахрая, який видавав себе за співробітника спецслужби

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 21:26
СБУ викрила шахрая, який видавав себе за співробітника спецслужби
Фото: підроблене посвідчення (ssu.gov.ua)

Чоловік, представляючись СБУшником, вимагав хабарі

Співробітники Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України (СБУ) викрили в Івано-Франківській області шахрая, який видавав себе за представника підрозділу Центрального апарату СБУ з антитерористичної діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ

Як зазначається, мешканець Тисменицького району, представляючись співробітником СБУ, за грошову винагороду обіцяв сприяння у вирішенні дозвільних питань у сфері пасажирських перевезень.

17 січня у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, співробітники внутрішньої безпеки СБУ спільно з працівниками Нацполіції в Івано-Франківській області провели обшуки за місцем проживання зловмисника.

Під час обшуків правоохоронці виявили підроблене службове посвідчення співробітника СБУ, пістолет Макарова, перероблений для відстрілу гумових куль, та набої до нього. 

Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, 17 січня СБУ викрила на систематичному вимаганні хабарів старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з міськвідділів поліції у Чернігівській області.

РБК-Україна писало, що СБУ викрили на хабарі керівника одного зі структурних підрозділів районного відділу Нацполіції в Рівненській області. 

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