СБУ разоблачила многомиллионные хищения в КГГА

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила мошенническую схему в Киевской городской государственной администрации (КГГА), в рамках которой чиновники присвоили более 4 млн гривен государственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в 2008 году коммунальное предприятие "Киевский институт земельных отношений" (КИЗО) по заказу КГГА создало автоматизированную систему программного комплекса "Кадастр". При этом незаконный патент на программный продукт оформили экс-заместитель директора Департамента земельных ресурсов КГГА и бывший начальник отдела прикладного программного обеспечения КИЗО.

"Через мошенническую схему чиновники незаконно получали авторское вознаграждение в размере 5% от прибыли, которая должна поступать на счета коммунального предприятия, которое на самом деле разработало программный комплекс. Таким образом за 10 лет злоумышленники нанесли местной общине убытки на 4,3 миллиона гривен", - сообщили в СБУ.

Также спецслужбы установили, что все расходы на обслуживание и совершенствование комплекса шли из бюджета столицы.

По данному факту чиновникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав совершенные должностным лицом с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в декабре 2019 года СБУ разоблачила схему хищения 20 млн гривен средств городского бюджета КГГА. Тогда чиновники администрации сфальсифицировали разработку программного обеспечения.

Также сообщалось, что 4 февраля прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры было вручено уведомление о подозрении главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, который требовал взятку в 400 тысяч долларов.