ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському авіапідприємстві

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 10:28
СБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському авіапідприємстві
Фото: СБУ викрила зловживання на Харківському державному авіапідприємстві (ssu.gov.ua)

В результаті дій посадовця державі завдано збитків на суму понад 5,5 млн гривень

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) викрили факт нанесення мільйонних збитків Харківському державному авіаційному виробничому підприємству. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що колишній перший заступник керівника Харківського авіапідприємства, що входить до сфери управління Державного концерну "Укроборонпром", незаконно уклав договір добровільного страхування майна заводу.

"Своїми діями він порушив чинне законодавство, яке дозволяє юридичним особам витрачати на страхування лише певний відсоток від прибутку, якого у підприємства на той час не було", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що в результаті протиправних дій посадовця державі заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 5,5 мільйона гривень.

За матеріалами СБУ, чиновнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала в столиці рейдерське захоплення нерухомості загальною вартістю 25 мільйонів доларів. Зловмисники незаконно вносили дані до Державного реєстру, використовуючи електронні ключі доступу до реєстру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві СБУ викрила колишніх і діючих правоохоронців на незаконному стеженні. Вони прослуховували бізнесменів на замовлення їх конкурентів, залучаючи знайомих з правоохоронних органів.

Поліція Харкова готує підозру трьом учасникам заворушень на Марші рівності У Київській області СБУ викрила посадовців міськрад, причетних до присвоєння земельних ділянок
Новини України Служба безпеки УкраїниХарківпредприятия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся