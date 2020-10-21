СБУ разоблачила миллионные хищения при строительстве дорог

Фото: табличка на здании СБУ (РБК-Украина)

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила хищения миллионов гривен во время строительства дорог. Харьковское государственное предприятие разорвало договоры с коммерческой фирмой, которая предлагала свои услуги.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в этом году госпредприятие объявило несколько тендеров на закупку стройматериалов для ремонта и строительства автодорог. Дельцы одной из коммерческих фирм предложили цены, которые были значительно ниже рыночных, что позволило им одержать победу в торгах и заключить договоры на 6,3 млн гривен.

Во время анализа документации сотрудники СБУ обнаружили, что у этой фирмы отсутствовала собственная материально-техническая база и квалифицированный штат работников. Также продукция, которую коммерсанты планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствует сертификатам качества.

Напомним, силовики разоблачили схему хищения 20 млн гривен при строительстве теннисного центра.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области экс-чиновника облгосадминистрации подозревают в хищении более 800 тысяч гривен при реконструкции очистных сооружений в областной больнице и ремонтных работах по содержанию дорог.