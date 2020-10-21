ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

СБУ викрила мільйонні розкрадання під час будівництва доріг

Харківська область, Середа 21 жовтня 2020 15:00
СБУ викрила мільйонні розкрадання під час будівництва доріг
Фото: табличка на будівлі СБУ (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Харківській області Служба безпеки України викрила розкрадання мільйонів гривень під час будівництва доріг. Харківське державне підприємство розірвало укладені договори з комерційною фірмою, яка пропонувала свої послуги.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, цього року держпідприємство оголосило декілька тендерів на закупівлю будматеріалів для ремонту і будівництва автодоріг. Ділки однієї з комерційних фірм запропонували ціни, які були значно нижчими від ринкових, що дозволило отримати перемогу у торгах і укласти договори на 6,3 млн гривень.

Під час аналізу документації співробітники СБУ виявили, що у цієї фірми була відсутня власна матеріально-технічна база і кваліфікований штат працівників. Також продукція, яку комерсанти планували придбати у субпідрядників, не відповідає сертифікатам якості.

Нагадаємо, силовики викрили схему розкрадання 20 млн гривень при будівництві тенісного центру.

Також РБК-Україна писало, що в Чернігівській області екс-чиновника облдержадміністрації підозрюють у розкраданні понад 800 тисяч гривень при реконструкції очисних споруд в обласній лікарні та ремонтних роботах з утримання доріг.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство розкрадання

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся