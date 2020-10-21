СБУ викрила мільйонні розкрадання під час будівництва доріг

Фото: табличка на будівлі СБУ (РБК-Україна)

У Харківській області Служба безпеки України викрила розкрадання мільйонів гривень під час будівництва доріг. Харківське державне підприємство розірвало укладені договори з комерційною фірмою, яка пропонувала свої послуги.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, цього року держпідприємство оголосило декілька тендерів на закупівлю будматеріалів для ремонту і будівництва автодоріг. Ділки однієї з комерційних фірм запропонували ціни, які були значно нижчими від ринкових, що дозволило отримати перемогу у торгах і укласти договори на 6,3 млн гривень.

Під час аналізу документації співробітники СБУ виявили, що у цієї фірми була відсутня власна матеріально-технічна база і кваліфікований штат працівників. Також продукція, яку комерсанти планували придбати у субпідрядників, не відповідає сертифікатам якості.

Нагадаємо, силовики викрили схему розкрадання 20 млн гривень при будівництві тенісного центру.

Також РБК-Україна писало, що в Чернігівській області екс-чиновника облдержадміністрації підозрюють у розкраданні понад 800 тисяч гривень при реконструкції очисних споруд в обласній лікарні та ремонтних роботах з утримання доріг.