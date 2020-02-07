СБУ разоблачила миллионные хищения из Фонда госимущества

Служба безопасности Украины разоблачила хищения почти 2 миллионов гривен из Фонда государственного имущества руководителями госпредприятия в Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что чиновники искусственно занижали показатели урожайности на землях госструктуры аграрно-промышленного комплекса.

"Без постановки зерна на складской учет фигуранты дела вывозили его в частные элеваторы. Для проведения сделки чиновники "забывали" вносить достоверные сведения об объемах урожая в налоговую и бухгалтерской документации. Также чиновники переводили бюджетные деньги на счета аффилированных коммерческих структур за услуги по обработке почвы, в частности его культивации. Фактически никаких работ, предусмотренных заключенными договорами, дельцы не проводили", - сообщили в СБУ.

Деятельность чиновников ФГИ нанесла ущерб госбюджету в размере почти 2 млн гривен, а также угрожала продовольственной безопасности страны.

По данному факту начато дело по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре СБУ разоблачила схему миллионных хищений руководством Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в Полтавской области. Чиновники при сделках по использованию ценных земель госучреждения присвоили 2,3 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области чиновники присвоили почти 40 млн гривен областного и местного бюджетов, выделенных на ремонт школы-интерната и строительство бассейна.