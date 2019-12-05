СБУ викрила мільйонну схему розкрадання лісоматеріалів

Фото: розкрадання лісоматеріалів (ssu.gov.ua)

Суд наклав арешт на 12 контейнерів, готових до експорту в Східну Азію

У Житомирській області Служба безпеки України (СБУ) викрила схему незаконного експорту лісоматеріалів в Східну Азію на кілька мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що двоє підприємців займалися скупкою незаконно зрубаних дерев у місцевих лісгоспах, після чого виготовляли пиломатеріали, які реалізовували в азіатські країни.

"Для легалізації готової продукції та формування пакету митної документації вони застосовували невикористані для експорту про походження лісосировини реальних підприємців з інших регіонів. Для "узаконення" переправлення товару через кордон морським шляхом ділки використовували укладений ними контракт з офшорною компанією на поставку лісоматеріалів", - повідомили в СБУ.

За попередніми підрахунками, незаконний експорт завдав збитків державі на кілька мільйонів гривень.

Як зазначили в СБУ, на даний момент суд наклав арешт на 12 контейнерів, підготовлених до транспортування, вартістю більше мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі СБУ блокувала незаконне відчуження комунальної власності. Державний реєстратор намагався переоформити комунальну нерухомість на жителів окупованого Донбасу.

Також РБК-Україна писало, що СБУ блокувала контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів. За фактом контрабанди культурних цінностей слідчі органи почали кримінальне провадження.