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СБУ разоблачила миллиардные злоупотребления на закупках для исправительных учреждений

Новости » Происшествия     15.04.2020 - 21:41
СБУ разоблачила миллиардные злоупотребления на закупках для исправительных учреждений
Фото: проведение обысков (ssu.gov.ua)

СБУ проверяет причастность правоохранителей к хищению

Правоохранители разоблачили хищение почти 1,4 миллиарда гривен на закупках пищевых продуктов и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

По данным СБУ, правоохранители разоблачили незаконную схему проведения в 2017-2019 годах тендерных торгов государственным учреждением "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины". На торгах по завышенным ценам были закуплены продукты и другие предметы на сумму свыше 5 млрд гривен.

Кроме того, СБУ установила, что победители торгов поставляли в исправительные учреждения продукты, которые не соответствовали государственным требованиям и были опасными для употребления, поэтому они списывались с Государственного резерва.

"В частности, во время реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляют мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества. При подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса. Из-за этого продукты не отвечают требованиям, определенным в тендерной документации", - пояснили в службе.

Предварительно, сумма завышения стоимости товаров на этих противоправных закупках составляет почти 1,4 млрд гривен. Сейчас СБУ устанавливает вероятную причастность к хищению сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура направила в суд дело относительно главного бухгалтера предприятия, которую подозревают в завладении 88 млн гривен одного из субъектов фармацевтической отрасли.

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