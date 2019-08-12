СБУ разоблачила межрегиональную банду под контролем "воров в законе"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность преступной организации, которая контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в разных регионах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что группировку возглавляли "воры в законе", которые координировали деятельность криминальных групп в Херсонской, Одесской и Запорожской областях.

"Злоумышленники через разветвленную сеть так называемых "смотрящих" наладили сбор денег, полученных от наркоторговли, разбоев, грабежей, мошеннических схем, угонов автомобилей и рэкета представителей бизнеса", - говорится в сообщении.

Фото: место задержания (facebook.com/SecurSerUkraine)

Также злоумышленники собирали деньги от осужденных из четырех исправительных колоний и следственного изолятора Херсонской области. Участникам группировки поступали "проценты", в частности от сбыта наркотиков в местах лишения свободы и вымогательство денег с родственников заключенных.

"Часть полученных средств уголовники перечисляли в так называемый "общак", который хранился на счетах, которые были оформлены на подставных контролируемых лиц. Размер "прибыли", по предварительным оценкам, только одного регионального звена преступной организации составлял почти 23 млн гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время четырем фигурантам производства объявлено о подозрении.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств онкобольных. Участники группировки предлагали гражданам предоставление денежных ссуд через специально созданные вебплатформи.