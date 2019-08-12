СБУ викрила міжрегіональну банду під контролем "злодіїв у законі"

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність злочинної організації, яка контролювала багатомільйонний грошовий обіг, одержаний від незаконної діяльності в різних регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що угрупування очолювали "злодії у законі", які координували діяльність кримінальних груп у Херсонській, Одеській і Запорізькій областях.

"Зловмисники через розгалужену мережу так званих "смотрящих" налагодили збір грошей, отриманих від наркоторгівлі, розбоїв, грабежів, шахрайських схем, викрадень автомобілів та рекету представників бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Також зловмисники збирали гроші від засуджених з чотирьох виправних колоній та слідчого ізолятора у Херсонській області. До учасників угруповання надходили "відсотки", зокрема від збуту наркотиків у місцях позбавлення волі та вимагання грошей з родичів ув’язнених.

"Частину одержаних коштів кримінальники перераховували до так званого "общака", який зберігався на рахунках, що були оформлені на контрольованих підставних осіб. Розмір "прибутку", за попередніми оцінками, лише однієї регіональної ланки злочинної організації становив майже 23 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі чотирьом фігурантам провадження оголошено про підозру.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили у Києві масштабну шахрайську схему привласнення коштів онкохворих. Учасники угрупування пропонували громадянам надання грошових позик через спеціально створені вебплатформи.