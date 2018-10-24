СБУ разоблачила механизм разворовывания средств, выделенных на реабилитацию участников АТО

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В связи с этим, участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с Прокуратурой города Киева разоблачили механизм хищения коммерсантами бюджетных средств, выделенных на реабилитацию пострадавших участников боевых действий. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов, проведенных Государственной службой Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, дельцы предоставили ложные данные о наличии в учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы.

"В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, которые предусмотрены по условиям тендера", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму свыше шести миллионов гривен.

"В рамках начатого уголовного производства директору учреждения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 и 366 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, полиция задержала группу злоумышленников, которые под видом антикоррупционной деятельности занимались вымогательством денег.

Кроме того, в Славянске Служба безопасности Украины (СБУ) задержала трех "антикоррупционеров", которые систематически требовали деньги с местных предпринимателей.