СБУ разоблачила механизм разворовывания средств, выделенных на реабилитацию участников АТО

В связи с этим, участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг
Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с Прокуратурой города Киева разоблачили механизм хищения коммерсантами бюджетных средств, выделенных на реабилитацию пострадавших участников боевых действий. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов, проведенных Государственной службой Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, дельцы предоставили ложные данные о наличии в учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы.
"В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, которые предусмотрены по условиям тендера", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму свыше шести миллионов гривен.
"В рамках начатого уголовного производства директору учреждения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 и 366 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, полиция задержала группу злоумышленников, которые под видом антикоррупционной деятельности занимались вымогательством денег.
Кроме того, в Славянске Служба безопасности Украины (СБУ) задержала трех "антикоррупционеров", которые систематически требовали деньги с местных предпринимателей.