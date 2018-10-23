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Поліція затримала групу "антикорупціонерів", які вимагали гроші з чиновників

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 17:51
Фото: поліція (РБК-Україна)
Фото: поліція (РБК-Україна)

Для прикриття своєї протиправної діяльності учасники групи створили громадську організацію, яа нібито займалася боротьбою з корупцією в Україні

Поліція затримала групу зловмисників, які під виглядом антикорупційної діяльності займалися вимаганням грошей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Під час обшуку у одного з фігурантів було виявлено паспорт так званої "Луганської народної республіки".

"Для прикриття своєї протиправної діяльності учасники групи створили громадську організацію, яка нібито займалася боротьбою з корупцією в Україні. Правопорушники підшукували компрометуючу інформацію на працівників державних органів, комерційних структур. Надалі вони вимагали від обраних жертв гроші за нерозголошення компрометуючої або конфіденційної інформації, яка ними була сфальсифікована", - йдеться в повідомленні.

"У разі відмови потерпілих виплачувати кошти "антикорупціонери" чинили на них тиск, зокрема - погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Крім того, як останній аргумент, зловмисники повідомляли в мережі Інтернет про викриття ще одного корупціонера" і поширювали фальсифіковану інформацію", - повідомили в поліції.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в Слов'янську Служба безпеки України (СБУ) затримала трьох "антикорупціонерів", які систематично вимагали гроші з місцевих підприємців.

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