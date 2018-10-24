СБУ викрила механізм розкрадання коштів, виділених на реабілітацію учасників АТО

Ілюстративне фото (flickr.com.securityserviceofukraine)

У зв'язку з цим, учасники бойових дій не отримали повний спектр реабілітаційних послуг

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України спільно з Прокуратурою міста Києва викрили механізм розкрадання комерсантами бюджетних коштів, виділених на реабілітацію постраждалих учасників бойових дій. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що під час торгів на надання послуг з реабілітації воїнів, проведених Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників АТО, ділки надали неправдиві дані про наявність у медичному закладі відповідних спеціалістів та матеріально технічної реабілітаційної бази.

"У зв'язку з цим учасники бойових дій не отримали повний спектр реабілітаційних послуг, які передбачені за умовами тендеру", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, що за цією схемою впродовж 2016-2017 років зловмисники протиправно заволоділи державними коштами на суму понад шість мільйонів гривень.

"У межах розпочатого кримінального провадження директору закладу, який є також депутатом однієї із місцевих рад, оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 та 366 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, поліція затримала групу зловмисників, які під виглядом антикорупційної діяльності займалися вимаганням грошей.

Також в Слов'янську Служба безпеки України (СБУ) затримала трьох "антикорупціонерів", які систематично вимагали гроші з місцевих підприємців.