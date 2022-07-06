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СБУ разоблачила медицинские компании, которые срывали поставки в военные госпитали

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Украина, Среда 06 июля 2022 14:41
СБУ разоблачила медицинские компании, которые срывали поставки в военные госпитали Фото: СБУ разоблачила преступную схему, к которой причастен российский бизнесмен (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили медицинских поставщиков, которые намеренно срывали поставки в военные госпитали. Владельцем компаний оказался гражданин России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, более 10 отечественных компаний, специализирующихся на поставках дорогостоящего медоборудования, в течение последнего года системно срывали обязательства. Они не поставляли оборудование и не осуществляли его обслуживание, как указано в договорах.

Выяснилось, что конечным бенефициаром данных предприятий является гражданин РФ. К преступной схеме также был причастен менеджмент среди граждан Украины.

Ущерб от такой противоправной деятельности составляет почти 13 млн гривен. Во время обысков на предприятиях были обнаружены печати, носители информации и документы.

Россиянину (заочно) и руководителю одной из компаний сообщено о подозрении. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно СБУ арестовала активы предприятия и банка, которые финансировали агрессию России против Украины.

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