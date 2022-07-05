Спонсировали агрессию России: СБУ арестовала активы предприятия и банка

Служба безопасности арестовала активы украинских предприятий и банка. Средства из которых поступали на спонсирование российской агрессии против нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

(Обновлено 12:15) Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что под арест попали компания "Руст Украина" и Forward Bank.

По данным аналитической системы YouControl, их бенефициаром выступает Рустам Тарико. Он имеет как минимум два гражданства: РФ и Италию.

Рустам Тарико - владелец холдинга "Русский стандарт", в который входят одноименные производитель алкогольных напитков, банк и страховая компания.

"Наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин РФ", - говорится в сообщении СБУ.

Как установило следствие, часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мероприятий РФ, направленных на ослабление нашего государства.

По данным СБУ, ориентировочная стоимость арестованного имущества обоих юрлиц достигает почти 880 млн гривен, а корпоративных прав - более 1,2 млрд гривен

В арестованное имущество компаний вошли:

корпоративные права в виде 100% уставного капитала в размере почти 125 млн грн;

9 легковых автомобилей на более 3 млн грн;

282 950 бутылок алкоголя на более 24, 5 млн грн;

5 счетов, открытых в украинских банках.

К арестованному имуществу банка:

100% акций более чем на 1 млрд грн;

здание в центре Киева общей площадью более 3 тысяч кв. м ориентировочной стоимостью почти 850 млн грн;

5 ТС на почти 1,5 млн грн.

Сейчас идет следствие. Возбуждено дело в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК.

Фото: СБУ арестовала активы украинских предприятий и банка (ssu.gov.ua)

Напомним, что в Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд гривен.

Добавим, также СБУ заблокировала активы добывающих компаний олигарха России, которыми он финансировал войну.

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