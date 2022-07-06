СБУ викрила медичні компанії, які зривали поставки до військових госпіталів
Правоохоронці викрили медичних постачальників, які навмисно зривали поставки до військових госпіталів. Власником компаній виявився громадянин Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За даними слідства, понад 10 вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, протягом останнього року системно зривали зобов’язання. Вони не постачали устаткування та не здійснювали його обслуговування, як біло зазначено у договорах.
З'ясувалося, що кінцевим бенефіціаром даних підприємств є громадянин РФ. До злочинної схеми також був причетний менеджмент з-поміж громадян України.
Збитки від такої протиправної діяльності становить майже 13 млн гривень. Під час обшуків на підприємствах було виявлено печатки, носії інформації та документи.
Росіянину (заочно) та керівнику однієї з компаній повідомлено про підозру. Наразі слідчі дії продовжуються.
Нагадаємо, нещодавно СБУ арештувала активи підприємства та банку, які фінансували агресію Росії проти України.
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