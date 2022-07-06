СБУ викрила медичні компанії, які зривали поставки до військових госпіталів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За даними слідства, понад 10 вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, протягом останнього року системно зривали зобов’язання. Вони не постачали устаткування та не здійснювали його обслуговування, як біло зазначено у договорах.

З'ясувалося, що кінцевим бенефіціаром даних підприємств є громадянин РФ. До злочинної схеми також був причетний менеджмент з-поміж громадян України.

Збитки від такої протиправної діяльності становить майже 13 млн гривень. Під час обшуків на підприємствах було виявлено печатки, носії інформації та документи.

Росіянину (заочно) та керівнику однієї з компаній повідомлено про підозру. Наразі слідчі дії продовжуються.