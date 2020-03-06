СБУ разоблачила масштабный механизм финансирования "ЛНР"

Правоохранители блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР", который действовал через банковские и небанковские электронные платежные системы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что группа жителей оккупированных территорий создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр", которое обеспечивало проведение в "ЛНР" операций пополнения и снятия денежных средств с банковских платежных карт Украины и России, а также валютно-обменных операций.

До работы отделений привлечено почти 300 человек, а для обеспечения их работы используют более 100 кошельков платежных систем России и более чем тысячу карточек украинских банков.

С прибыли злоумышленники платили "налоги" в так называемые государственные органы "ЛНР". Затем данные средства шли на финансирование "МГБ ДНР" и содержание подразделений боевиков. Сейчас правоохранители заблокировали карточные счета, на которых находится свыше 20 миллионов гривен.

Отмечается, что незаконные деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. В период с 2018 года она незаконно проводила для клиентов "Первого коммерческого центра", в том числе боевиков, денежные переводы через международные платежные системы.

"Сейчас руководителю одного из отделений "Первого коммерческого центра", который находится на подконтрольной украинским властям территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 УК Украины", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ объявила подозрение так называемому "председателю фонда госимущества" самопровозглашенной "ДНР". На основании его решений украинская собственность на оккупированных территориях продавалась и сдавалась в аренду.