СБУ викрила масштабний механізм фінансування "ЛНР"

Правоохоронці блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР", що діяв через банківські та небанківські електронні платіжні системи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Встановлено, що група мешканців окупованих територій створили псевдофінансову установу "Перший комерційний центр", яка забезпечувала проведення в "ЛНР" операцій з поповнення та зняття грошових коштів з банківських платіжних карт України та Росії, а також валютно-обмінних операцій.

До роботи відділень залучено майже 300 осіб, а для забезпечення їх роботи використовують понад 100 гаманців платіжних систем Росії та більш ніж тисячу карток українських банків.

З прибутків зловмисники сплачували "податки" до так званих державних органів "ЛНР". Потім дані кошти йшли на фінансування "МДБ ДНР" та утримання підрозділів бойовиків. Наразі правоохоронці заблокували карткові рахунки, на яких знаходиться понад 20 мільйонів гривень.

Зазначається, що незаконні діяльності сприяла керівниця київського відділення одного з комерційних банків. У період з 2018 року вона незаконно проводила для клієнтів "Першого комерційного центру", у тому числі бойовиків, грошові перекази через міжнародні платіжні системи.

"Наразі керівнику одного з відділень "Першого комерційного центру", який перебуває на підконтрольній українській владі території, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ оголосила підозру так званому "голові фонду держмайна" самопроголошеної "ДНР". На підставі його рішень українська власність на окупованих територіях продавалася і здавалася в оренду.