СБУ разоблачила коррупционную схему в Минобороны на миллионы гривен

Во Львове правоохранители разоблачили коррупционную схему, которую организовали должностные лица госпредприятия Министерства обороны Украины. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Известно, что директор предприятия, а также и. о. главного инженера без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Цена услуг зависела от масштабности арендованных площадей.

Отмечается, что правоохранителям удалось задержать правонарушителей при получении 52 тысяч гривен неправомерной выгоды.

В ходе следственных действий по месту работы фигурантов сотрудники СБУ обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастность других должностных лиц госпредприятия к противоправной деятельности.

Фото: задержание чиновников при получении взятки (ssu.gov.ua)