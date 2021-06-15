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СБУ викрила корупційну схему в Міноборони на мільйони гривень

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Львів, Вівторок 15 червня 2021 11:59
СБУ викрила корупційну схему в Міноборони на мільйони гривень Фото: СБУ викрила корупційну схему в Міноборони на мільйони гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові правоохоронці викрили корупційну схему, яку організували посадовці держпідприємства Міністерства оборони України. За попередніми підрахунками, зловмисники завдавали державі збитків на півмільйона гривень щомісяця.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Відомо, що директор підприємства та в. о. головного інженера без погодження регіонального Фонду державного майна України здавали в оренду складські приміщення за значно заниженою вартістю. Ціна послуг залежала від масштабності орендованих площ.

Зазначається, що правоохоронцям вдалося затримати правопорушників під час отримання 52 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У ході слідчих дій за місцем роботи фігурантів співробітники СБУ виявили чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Затриманим буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетність інших посадових осіб держпідприємства до протиправної діяльності.

Фото: затримання чиновників під час отримання хабара (ssu.gov.ua)

Раніше стало відомо, що правоохоронці викрили корупційну схему на одному з підприємств Міністерства оборони. Своїми незаконними діями посадовці завдали державі збитків на понад 5 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що СБУ в Миколаївській області заблокувала спробу незаконного вивезення за кордон товарів подвійного призначення.

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