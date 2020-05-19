СБУ разоблачила коррупционную схему в Ивано-Франковске

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную должностными лицами на Галицкой таможне в Ивано-Франковске. По данному факту открыли уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, работники таможни систематически требовали и получали деньги от представителей компаний импортеров и экспортеров. За вознаграждение они гарантировали не создавать искусственные преграды во время таможенного оформления и не затягивать таможенные операции.

"Чиновники привлекли к сделке в качестве посредников таможенных брокеров. Таможенные инспекторы получали неправомерную выгоду с каждой фуры, которую оформляли в их зоне ответственности. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность четырех инспекторов таможни. Они осуществили более 3 тысяч операций по таможенному оформлению грузов и транспортных средств", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, злоумышленники успели незаконно заработать более чем 3 миллиона гривен.

В ходе обысков по месту работы и жительства должностных лиц таможни изъято документацию, которая доказывает проведение сделок, а также более 27 тысяч долларов и почти 3 тысячи евро.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Задержанным готовится сообщение о подозрении.

Напомним, ранее СБУ задержала пограничников, собиравших "дань" за пересечение границы. За 2 тысячи гривен пограничники обещали не создавать препятствий в выезде за границу.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области силовики разоблачили пограничника на сбыте наркотиков. Пограничнику грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.