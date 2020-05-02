СБУ задержала пограничников, собиравших "дань" за пересечение границы

Фото с места происшествия (ssu.gov.ua)

За 2 тысячи гривен пограничники обещали не создавать препятствий в выезде за границу

Служба безопасности Украины в Сумской области разоблачила схему получения взяток пограничниками за обещание не препятствовать в пересечении границы во время карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, получение взяток происходила в международном пункте пропуска "Бачевск".

"Работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Госпогранслужбы, облагали "данью" украинских граждан, которые в собственных делах выезжают за границу, а также в обратном направлении. За 2 тысячи гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина", - говорится в предварительной версии следствия.

По оперативной информации, за смену пограничники получали до 50 тысяч гривен взяток.

Также сообщается, что во время обысков фигуранты пытались избавиться от доказательств противоправной деятельности, в том числе незаконно полученных денег.

"Сейчас решается вопрос относительно сообщения должностным лицам смены пункта пропуска о подозрении и избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

Также открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Сумах СБУ разоблачила незаконное изготовление и продажу медицинским учреждениям региона фальсифицированного антисептика.

Также РБК-Украина писало, что на украинской границе с начала карантина выявили 96 нарушителей самоизоляции.