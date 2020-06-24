СБУ разоблачила конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен. По данным следствия, деньги выводили в тень в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в частности жителей временного оккупированных территорий Донбасса", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах конвертцентра силовики изъяли доказательства противоправной деятельности группы (телефоны, банковские карты, компьютеры).

Открыто дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются следственные действия. Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета "конверта". Проверяется информация относительно возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ЛДНР", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ разоблачила группу хакеров, которые обворовывали банковские счета.

Кроме того, спецслужба разоблачила группу пропагандистов, призывающих к делению Украины.