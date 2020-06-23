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СБУ разоблачила группу пропагандистов, призывающих к делению Украины

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 14:41
СБУ разоблачила группу пропагандистов, призывающих к делению Украины
Фото: СБУ (РБК-Украина)

Пропагандисты способствовали разжиганию межнациональной розни

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы пророссийских пропагандистов. Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдореспублик.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, пропагандисты, один из которых имеет российский паспорт, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни.

Злоумышленники также часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.

Экспертиза показала, что отснятые пропагандистами материалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По месту жительства участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из России, носители информации, запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Также следователи СБУ сообщили о подозрениях организатору группы и его сообщнику в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ объявила подозрение российским наемникам группы "Сапфир".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныпропагандисты
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