СБУ викрила конвертцентр зі щомісячним обігом у 400 млн гривень

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 мільйонів гривень. За даними слідства, гроші виводили в тінь в Київській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Організатори надавали замовникам послуги з мінімізації податкових платежів до державного бюджету, легалізації доходів та переведення коштів у готівку. Незаконні фінансово-господарські операції здійснювали через низку фірм з ознаками фіктивності. Деякі з них були оформлені на підставних осіб, зокрема жителів тимчасового окупованих територій Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в офісах конвертцентру силовики вилучили докази протиправної діяльності групи (телефони, банківські картки, комп'ютери).

Відкрито справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"Тривають слідчі дії. Зараз накладено арешт на вилучене майно і заблоковані банківські рахунки "конверта". Перевіряється інформація щодо можливої причетності організаторів схеми до фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій "ЛДНР", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила групу хакерів, які обкрадали банківські рахунки.

Крім того, спецслужба викрила групу пропагандистів, які закликають до поділу України.