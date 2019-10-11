Фото: СБУ разоблачила контрабанду брендовой одежды на 100 млн грн (ssu.gov.ua)

Правоохранители обыскивают более 40 мест хранения и реализации контрабандного товара

В Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали контрабанду продукции известных торговых марок в Украине - товаров и наличных изъяли более чем 100 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что группа злоумышленников из шести человек ввозила в Украину крупные партии брендовых товаров, скрывая их от таможенного контроля.

"Злоумышленники закупали продукцию в Италии, Германии и странах Балтии. Перед доставкой в ​​Украину товар завозился на склады на территории Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. В частности, на каждой из грузовиков участники схемы зарабатывали по 40 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Ввозимую контрабанду дельцы реализовывали за наличные через торговую сеть, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области. Как отмечается, при расчете злоумышленники пользовались нефискальных кассовыми аппаратами, в соответствии операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете.

Сейчас правоохранители проводят более 40 обысков в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета организаторами схемы, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве.

По результатам следственных действий, изъято 640 тыс. долларов, 222 тыс. евро и 390 тыс. грн, брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн грн. Также обнаружено черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с отпечатками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведения сделок.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ разоблачила контрабанду брендовой одежды на 100 млн грн (ssu.gov.ua)

Напомним, Государственное бюро расследований проводит обыски на пунктах пропуска, таможенных постах, а также по месту жительства сотрудников Львовской таможни.

Как сообщается, ранее сотрудники ГБР и СБУ разоблачили незаконную схему по ввозу в Украину из стран ЕС брендовой одежды по поддельным документам. Это стало причиной обысков.

Также РБК-Украина сообщало, что ГБР расследует более тысячи дел о насилии со стороны силовиков. Из 1300 производств 55 уголовных дел расследуются по фактам пыток.