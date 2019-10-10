ГБР проводит обыски на Львовской таможне

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следователи проверяют причастность сотрудников таможни к схеме незаконного ввоза брендовой одежды в Украину

Государственное бюро расследований проводит обыски на пунктах пропуска, таможенных постах, а также по месту жительства сотрудников Львовской таможни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

Как сообщается, ранее сотрудники ГБР и СБУ разоблачили незаконную схему по ввозу в Украину из стран ЕС брендовой одежды по поддельным документам. Это стало причиной обысков.

"Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тысяч долларов. Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур", - сообщила Варченко.

Отмечается, что одежду ввозили в Украину как секондхенд.

"Такая одежда попадала на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате, государство получало убытки, только представьте, как минимум 1 млн гривен с каждой партии товара", - пишет заместитель директора ГБР.

Также отмечается, что грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, провозили товар через таможню только на сменах отдельных сотрудников таможенного поста.

"Должностные лица таможни, по договоренности с организаторами незаконного перемещения товара через таможенную границу Украины, организовывали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей, не принимали мер контроля в отношении импортируемых ими товаров при пересечении государственной границы", - говорится в сообщении.



Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных:

ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия;

ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго. Он проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит".

Также РБК-Украина сообщало, что ГБР расследует более тысячи дел о насилии со стороны силовиков. Из 1300 производств 55 уголовных дел расследуются по фактам пыток.