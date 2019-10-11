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СБУ викрила контрабанду брендового одягу на 100 млн грн

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 13:05
СБУ викрила контрабанду брендового одягу на 100 млн грн
Фото: СБУ викрила контрабанду брендового одягу на 100 млн грн (ssu.gov.ua)

Правоохоронці обшукують понад 40 місць зберігання і реалізації контрабандного товару

У Полтавській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували контрабанду продукції відомих торгових марок в Україні - товарів і готівки вилучили на понад 100 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що група зловмисників з шести чоловік ввозила в Україну великі партії брендових товарів, приховуючи їх від митного контролю.

"Організатори протиправної схеми закуповували продукцію в Італії, Німеччині і країнах Балтії. Перед доставкою в Україну товар завозився на склади на території Польщі. Ділки переправляли вантажі через кордон двома способами: 20-тонними фурами, які в'їжджали нібито порожніми, згідно з підробленими документами, або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями. Зокрема, на кожній з вантажівок учасники схеми заробляли по 40 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.

Ввезену контрабанду ділки реалізовували за готівку через торговельну мережу, яка має більше десяти магазинів у Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області. Як зазначається, при розрахунку зловмисники користувались нефіскальними касовими апаратами, відповідно операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

Зараз правоохоронці проводять понад 40 обшуків у місцях зберігання та реалізації контрабандного товару, в банківських установах, де були відкриті рахунки організаторами схеми, за місцем проживання, у транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та у Києві.

За результатами слідчих дій, вилучено 640 тис. доларів, 222 тис. євро і 390 тис. грн, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн грн. Також виявлено чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних комерційних структур, бланки з відбитками їх печаток та штампів фірм-нерезидентів, які доводять проведення угод.

Тривають процесуальні дії в рамках кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ викрила контрабанду брендового одягу на 100 млн грн (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань проводить обшуки на пунктах пропуску, митних постах, а також за місцем проживання співробітників Львівської митниці.

Як повідомляється, раніше співробітники ДБР та СБУ викрили незаконну схему ввезення в Україну з країн ЄС брендового одягу за підробленими документами. Це стало причиною обшуків.

Також РБК-Україна повідомляло, що ДБР розслідує понад тисячі справ про насильство з боку силовиків. З 1300 виробництв 55 кримінальних справ розслідуються за фактами катувань.

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