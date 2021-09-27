СБУ разоблачила большое конструкторское бюро в Днепре, которое получало контракты от оккупированной власти в Крыму на модернизацию энергетической инфраструктуры полуострова. Стоимость каждого контракта составляла почти 3,5 млн долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Среди проектов бюро отмечаются работы на объектах:
В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников, изъято:
Согласно ч. 3 ст. 110-2 Уголовного Кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Фото: СБУ разоблачила конструкторское бюро, обслуживавшее энергобъекты России в Крыму (ssu.gov.ua)