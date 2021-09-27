RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

СБУ викрила конструкторське бюро, що обслуговувало енергоб’єкти Росії в Криму

Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила велике конструкторське бюро у Дніпрі, яке отримувало контракти від окупованої влади Криму на модернізацію енергетичної інфраструктури півострова. Вартість кожного контракта становила майже 3,5 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Серед проектів бюро відзначаються роботи на об’єктах:

  • АО "КримТЕЦ";
  • "Сімферопольської ТЕЦ";
  • "Камиш-Бурунської ТЕЦ";
  • "ТЕЦ Сакських теплових мереж".

У ході обшуків, проведених в офісному приміщенні та за адресами мешкання зловмисників, вилучено:

  • технічну документацію щодо проведення робіт на підприємствах, розташованих на ТОТ АР Крим;
  • платіжні картки російських банків;
  • печатки утворених на території РФ афілійованих компаній.

Відповідно до ч. 3 ст. 110-2 Кримінального Кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: СБУ викрила конструкторське бюро, що обслуговувало енергоб’єкти Росії в Криму (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСлужба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяКрим