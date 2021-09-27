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СБУ разоблачила конструкторское бюро, обслуживавшее энергобъекты России в Крыму

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 14:58
СБУ разоблачила конструкторское бюро, обслуживавшее энергобъекты России в Крыму Фото: СБУ разоблачила конструкторское бюро, обслуживавшее энергобъекты России в Крыму (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила большое конструкторское бюро в Днепре, которое получало контракты от оккупированной власти в Крыму на модернизацию энергетической инфраструктуры полуострова. Стоимость каждого контракта составляла почти 3,5 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди проектов бюро отмечаются работы на объектах:

  • АО "КрымТЭЦ";
  • "Симферопольской ТЭЦ";
  • "Камыш-Бурунской ТЭЦ";
  • "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников, изъято:

  • техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных на ТОТ АР Крым;
  • платежные карты российских банков;
  • печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.

Согласно ч. 3 ст. 110-2 Уголовного Кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: СБУ разоблачила конструкторское бюро, обслуживавшее энергобъекты России в Крыму (ssu.gov.ua)

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