СБУ викрила конструкторське бюро, що обслуговувало енергоб’єкти Росії в Криму
Фото: СБУ викрила конструкторське бюро, що обслуговувало енергоб’єкти Росії в Криму (ssu.gov.ua)
СБУ викрила велике конструкторське бюро у Дніпрі, яке отримувало контракти від окупованої влади Криму на модернізацію енергетичної інфраструктури півострова. Вартість кожного контракта становила майже 3,5 млн доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Серед проектів бюро відзначаються роботи на об’єктах:
- АО "КримТЕЦ";
- "Сімферопольської ТЕЦ";
- "Камиш-Бурунської ТЕЦ";
- "ТЕЦ Сакських теплових мереж".
У ході обшуків, проведених в офісному приміщенні та за адресами мешкання зловмисників, вилучено:
- технічну документацію щодо проведення робіт на підприємствах, розташованих на ТОТ АР Крим;
- платіжні картки російських банків;
- печатки утворених на території РФ афілійованих компаній.
Відповідно до ч. 3 ст. 110-2 Кримінального Кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Фото: СБУ викрила конструкторське бюро, що обслуговувало енергоб’єкти Росії в Криму (ssu.gov.ua)