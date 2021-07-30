СБУ разоблачила "интернет-агентов", которые выполняли указания кураторов из РФ

Известно, что указания, для проведения информационно-подрывных операций через Интернет, агитаторы получали от кураторов из РФ.

В частности, правоохранители разоблачили пророссийских агитаторов, которые действовали в Закарпатской, Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой области.

Во время обысков по местам жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Одному из фигурантов правоохранители уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.