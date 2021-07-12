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Призывали к войне: СБУ разоблачила пророссийских интернет-агентов

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 13:51
Призывали к войне: СБУ разоблачила пророссийских интернет-агентов Фото: СБУ разоблачила пророссийских интернет-агентов (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители заблокировали деятельность межрегиональной сети вражеских интернет-агентов. По указанию кураторов из России, они призывали к изменению границ границы Украины и ведению агрессивной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечено, что во время следствия у злоумышленников было обнаружено компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами противоправной деятельности.

Установлено, что для сокрытия общения с "кураторами" участники сети использовали карточки иностранного оператора.

В частности, в Киеве разоблачен координатор столичной кибергруппировки, который распространял призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведению агрессивной войны.

Кроме этого, в Мариуполе разоблачили участницу сети, которая размещала в Интернете материалы по изменению границ государственной границы, инструкции для проведения информационных атак она получала от "координаторов" с ОРДЛО.

Также в Днепре заблокирована деятельность местного интернет-агитатора. Злоумышленник публично призывал к поддержке незаконных вооруженных формирований.

К тому же в Кировоградской области разоблачен пропагандист, который через соцсети призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Сейчас СБУ продолжает блокировать попытки иностранных спецслужб использовать интернет-пространство для проведения подрывной деятельности против Украины.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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