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СБУ разоблачила "интернет-агентов", которые выполняли указания кураторов из РФ

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Украина, Пятница 30 июля 2021 11:40
СБУ разоблачила "интернет-агентов", которые выполняли указания кураторов из РФ Фото: СБУ разоблачила "интернет-агентов", которые выполняли указания кураторов из РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила группу пророссийских агитаторов. Они распространяли в социальных сетях призывы к изменению границ госграницы и захвату власти в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Известно, что указания, для проведения информационно-подрывных операций через Интернет, агитаторы получали от кураторов из РФ.

В частности, правоохранители разоблачили пророссийских агитаторов, которые действовали в Закарпатской, Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой области.

Во время обысков по местам жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Одному из фигурантов правоохранители уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Напомним, недавно правоохранители блокировали деятельность межрегиональной сети интернет вражеских агентов.

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