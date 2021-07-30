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СБУ викрила "інтернет-агентів", які виконували вказівки кураторів з РФ

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Україна, П'ятниця 30 липня 2021 11:40
СБУ викрила "інтернет-агентів", які виконували вказівки кураторів з РФ Фото: СБУ викрила "інтернет-агентів", які виконували вказівки кураторів з РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України (СБУ) викрила групу проросійських агітаторів. Вони поширювали у соціальних мережах заклики до зміни меж держкордону та захоплення влади в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Відомо, що вказівки, для проведення інформаційно-підривних операцій через Інтернет, агітатори отримували від кураторів з РФ.

Зокрема, правоохоронці викрили проросійських агітаторів, які діяли у Закарпатській, Київській, Одеській, Львівській та Вінницькій області.

Під час обшуків за місцями проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Одному з фігурантів правоохоронці вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці заблокували діяльність міжрегіональної мережі ворожих інтернет-агентів.

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