СБУ разоблачила хищения в ВСУ на сделке в 33 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила хищения средств, выделенных для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в течении 2015-2017 годов между Министерством обороны и коммерческой структурой Кривого Рога был заключен ряд договоров на поставку смазочных средств на сумму более 33 млн гривен.

"Правоохранители задокументировали, что коммерсанты поставили в Вооруженные силы Украины смазочные материалы существенно более низкой категории качества, чем указано в условиях закупки, и соответственно значительно дешевле. Установлено, что только в рамках выполнения одной из сделок коммерсанты нанесли государственным интересам ущерб в размере более чем 1 млн гривен, что подтверждено соответствующими экспертизами", - сообщили в СБУ.

По данному факту руководителю одного из центральных управлений ВСУ в Киеве, который заключил данную сделку, сообщено подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением). Руководителю коммерческой структуры подозрение сообщили по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области военных подозревают в продаже запчастей к вертолетам. Убытки составляют около 30 тысяч долларов.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили хищение почти 1,4 миллиарда гривен на закупках пищевых продуктов и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.