СБУ разоблачила харьковских пограничников на содействии в миграции в РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области блокировал механизм переправки нелегалов в РФ, в котором принимали участие пограничники и таможенники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организовал эту схему житель Харьковской области.

"Он подыскивал клиентов среди жителей Ближнего Востока, которые нелегально находились на территории Украины с нарушением права миграционного законодательства и стремились попасть в РФ. Пересечение украинской границы обеспечивали чиновники. За "вознаграждение" от 500 до 800 долларов организатор нелегальной миграции перевозил "транзитеров" в собственном авто, спрятав под товарами и вещами", - говорится в сообщении.

Также в СБУ сообщили, что злоумышленник имел договоренности с сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ. Он наладил контрабандные поставки товаров из России в Украину, пересекая границу по несколько раз в неделю.

Его задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время пересечения пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни. В автомобиле задержанного нашли нелегала, деньги за "пересылку", а также другие товары.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в столице силовики задержали африканца, пытавшегося продать аграриям 200 тыс. фальшивых долларов.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила хищение 15 млн гривен на закупке школьных учебников. Местные власти внесли в расходы бюджета средства на закупку электронных учебников.