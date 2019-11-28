В Киеве задержали африканца, пытавшегося продать аграриям 200 тыс. фальшивых долларов

Фото: задержание злоумышленника (facebook.com/SecurSerUkraine)

Он обещал изготовить эти деньги за вдвое меньшую сумму

Сотрудники службы безопасности Украины в Киеве задержали гражданина одной из стран Центральной Африки, пытавшегося завладеть деньгами представителей отечественного аграрного бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, фальшивомонетчик пытался присвоить деньги аграриев через схему, более известную как "мошенничество с черным долларом".

"Через интернет он предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии "производства". Для этого клиенты должны были перечислить иностранцу 100 тысяч долларов. Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму", - говорится в сообщении.

Силовики задержали иностранца согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в одном из столичных отелей во время получения транша. Сейчас решается вопрос о подозрении и избрания ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила хищение 15 млн гривен на закупке школьных учебников. Представители власти и местного самоуправления неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку электронных учебников.

Также РБК-Украина писало, что Госбюро расследований разоблачило коррупционную схему в Департаменте охраны государственной тайны и лицензирования (ДОДТЛ) Службы безопасности Украины.