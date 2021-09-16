СБУ разоблачила группу, которая за 2 тысячи евро подделывала документы для "карты поляка"
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоумышленников, которые подделывали документы необходимые для получения "карты поляка". "Бизнес" организовал житель Черкасской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Киеве и Киевской области.
Сообщается, что злоумышленник привлек к схеме 6 сообщников, в том числе сотрудника одного из ЗАГСов и государственного регистратора, которые предоставляли информацию из официальных баз данных.
Участники схемы рекламировали свои услуги в Интернете как помощь в "поиске" польских корней, имеющих юридическое значение для последующего получения "карты поляка" и документов на постоянное место жительства на территории Польши. Правоохранители установили, что к злоумышленникам обратилось почти 300 человек.
"Вместо этого продавали фальшивые документы образца СССР, которые являются основанием для обращения в компетентные органы Республики Польша для получения "карты поляка". В среднем каждый "пакет документов" стоил 2 тысячи евро.
Правоохранители провели обыски по адресам проживания злоумышленников, в ходе которых обнаружили и изъяли:
- подготовленные бланки;
- печати;
- документы граждан (паспорта, военные билеты, удостоверение офицера, свидетельства о рождении;
- свидетельства о смерти, домовые книги, профсоюзные билеты, свидетельства о браке);
- специальные устройства для изготовления карточек.
"Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении участникам схемы по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины". - добавили в СБУ.
Фото: злоумышленники подделывали документы для "карты поляка" (facebook.com/ssu.kyiv)