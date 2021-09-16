СБУ викрила группу, яка за 2 тисячі евро підробляла документи для "карти поляка"

Повідомляється, що зловмисник залучив до схеми 6 спільників, у тому числі співробітника одного із РАГСів та державного реєстратора, які надавали інформацію з офіційних баз даних.

Участники схеми рекламували свої послуги в Інтернеті як допомогу у "пошуку" польського коріння, що має юридичне значення для наступного отримання "карти поляка" та документів на постійне місце проживання на території Польщі. Правоохоронці встановили, що до зловмисників звернулося майже 300 осіб.

"Натомість продавали фальшиві документи зразка СРСР, які є підставою для звернення до компетентних органів Республіки Польща для отримання "карти поляка". У середньому кожен "пакет документів" коштував 2 тисячі євро.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання зловмисників, у ході яких виявили та вилучили:

підготовлені бланки;

печатки;

документи громадян (паспорти, військові квитки, посвідчення офіцера, свідоцтва про народження;

свідоцтва про смерть, домові книги, профспілкові квитки, свідоцтва про шлюб);

спеціальні пристрої для виготовлення карток.

"Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру учасникам схеми за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України". - додали в СБУ.

Фото: зловмисники підробляли документи для "карти поляка" (facebook.com/ssu.kyiv)